90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni: David e Lana oggi

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time ed è giunto alla sua settimana stagione) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e stranieri per scoprire se sono sufficienti 90 giorni per sposarsi. Tra gli spin-off del programma in questione c’è 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni che mostra le coppie in attesa del visto, di come si sono conosciuti, le rispettive reazioni al loro primo incontro e i giorni prima del loro viaggio.

Anche quest’ultimo reality è arrivato in Italia e la quarta stagione è disponibile in esclusiva su DPlay Plus dal 12 luglio. In TV, invece, sarà proposto in prima serata su Real Time, a partire da domenica 19 luglio. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata dal sessantenne David Murphy e dalla bella ucraina Lana, di 27 anni.

Come è finita tra David e Lana

Durante la quarta stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni abbiamo visto il primo incontro tra David e Lana. Dopo che i due si erano conosciuti su un sito d’incontri online a pagamento (che a quanto pare è costato migliaia di dollari a David), hanno chattato per 7 lunghi anni e, infine, hanno finalmente deciso di conoscersi di persona.

In realtà, David si era già recato in Ucraina diverse volte per incontrare Lana ma la ragazza, ogni volta, ha trovato una scusa per non incontrarlo. Tuttavia, la quinta visita è stata quella giusta e i due si sono finalmente incontrati, con grande sorpresa degli amici di David che credevano che Lana non fosse reale.

La stagione si è conclusa con la proposta di matrimonio di David e la risposta affermativa da parte di Lana, anche se quest’ultima sembrava tutt’altro che convinta.

David e Lana oggi

Ma come è andata a finire tra David e Lana? Stanno ancora insieme oggi? La storia ha davvero dell’incredibile. David ha regalato un iPhone a Lana per poter comunicare al di fuori del sito d’incontri a pagamento.

Tuttavia, Lana ha spiegato a David che non può usare l’iPhone a causa delle sue unghie e preferisce continuarlo a sentire sul sito d’incontri. David, quindi, ha ammesso che al momento non sta più insieme a Lana e che recentemente non si sono sentiti.