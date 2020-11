90 giorni per innamorarsi…e poi: Paul e Karine oggi

Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste ci sono Paul, 35enne di Louisville che lavora in una fattoria, e la brasiliana Karine. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Paul e Karine

Se ti stai chiedendo come è finita tra Paul e Karine, sarai contento di sapere che i due stanno ancora insieme. I due si erano conosciuti in un app d’incontri online e Paul si è subito innamorato, al punto da raggiungerla in Brasile. Nonostante gli alti e i bassi della loro relazione, nonostante il fratello di Karine non fosse inizialmente convinto da Paul e nonostante i precedenti penali di quest’ultimo (finito in prigione per incendio doloso), i due sono riusciti a superare ogni difficoltà, comprese le accuse mosse da Paul che sosteneva che la compagna parlasse online con altri uomini e le minacce di divorzio di Karine.

Paul e Karine oggi

Negli Stati Uniti, esattamente il 14 e il 21 ottobre, sono andate in onda le puntate “Tell All: Part 1” e “Tell All: Part 2” nelle quali il cast completo di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti è stato riunito. Nel corso delle due puntate, abbiamo scoperto come prosegue tra Paul e Karine oggi.

In molti hanno pensato che la storia tra i due fosse terminata in malo modo a causa dell’assenza di Karine nelle due puntate conclusive della prima stagione del programma. A quanto pare, invece, il motivo della sua assenza è dipeso da altri motivi: Paul e Karine sono ancora sposati e proseguono nella loro relazione.

Paul e Karine in 90 giorni per innamorarsi… e poi

Domenica 15 novembre su Real Time prende il via la stagione 7 di 90 Day Fiancé: Happily Ever After? (in Italia 90 giorni per innamorarsi… e poi), con protagoniste 6 coppie tra cui proprio Paul e Karine.