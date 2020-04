90 giorni per innamorarsi: Mike e Natalie oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste della nuova stagione del programma, in Italia in onda da domenica 12 aprile, ci sono Mike Youngquist, cittadino statunitense, esattamente di Sequim (Washington), di 34 anni e la 35enne ucraina Natalie Mordovtseva.

Come è finita tra Mike e Natalie

Mike e Natalie si sono conosciuti grazie al migliore amico di Mike. Inizialmente i due hanno chattato a lungo su Internet, dopodiché l’uomo ha deciso di partire per l’Ucraina e conoscere di persona Natalie. Successivamente i due si sono nuovamente incontrati a Parigi e, davanti alla Torre Eiffel, Mike ha chiesto a Natalie di sposarsi.

Dopo che il visto di Natalie è scaduto, Mike si è nuovamente recato a Kiev per trascorrere del tempo con lei ma le cose non sono andate come previsto.

Mike e Natalie oggi

Il programma si è concluso con Mike e Natalie sul punto di lasciarsi. Infatti, nel corso delle puntate sono emerse tutte le differenze tra i due: Natalie è religiosa e Mike crede negli alieni , Natalie è vegetariana e Mike No, Natalie vuole dei figli e Mike no, solo per citarne alcune. Inoltre, nello speciale Tell-All Natalie ha ammesso di non credere che Mike sia la sua anima gemella.

Nonostante tutto, è notizia proprio di questi giorni che i due non solo stanno ancora insieme ma si sono sposati nello stato di Washington, come hanno confermato i diretti interessati. Alcuni testimoni hanno anche aggiunto che il matrimonio è stato ripreso dalla telecamere di TLC, la rete televisiva che manda in onda il programma negli Stati Uniti, e non è escluso che la coppia sia protagonista di una nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi o di uno spin off dello show.