90 giorni per innamorarsi: Michael e Juliana oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste della nuova stagione del programma, in Italia in onda da domenica 12 aprile, ci sono Michael Jessen, 42enne di Greenwich, nel Connecticut, e la bellissima brasiliana Juliana Custodio di quasi 20 anni più giovane (ha 23 anni).

Come è finita tra Michael e Juliana

Come sappiamo dopo aver visto le puntate di 90 giorni per innamorarsi, Michael e Juliana si sono conosciuti in Croazia, durante una festa su uno yatch. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, al punto che Juliana ha sùbito chiesto il visto per stare insieme a Michael negli Stati Uniti.

È qui che la bella brasiliana incontra l’ex moglie di Michael: nonostante gli organizzatori del programma hanno fatto di tutto per “scaldare” il rapporto tra le due, le cose sono andate diversamente e le donne sono addirittura amiche al punto che è stata Sarah, questo il nome dell’ex moglie di Michael, a officiare il matrimonio della coppia, avvenuto nelle ultime puntate nel programma.

Michael e Juliana oggi

Di tutte le coppie protagoniste della settima stagione di 90 giorni per innamorarsi, sin da subito quella formata da Michael e Julian è sembrata la coppia più solida. Per coloro che si stanno chiedendo se stanno ancora insieme, quindi, la risposta è quasi scontata: Michael e Juliana sono ancora sposati e sono felicemente insieme.

Tuttavia, sappiamo che al termine del programma la famiglia di Juliana ha interrotto i rapporti con lei e la brasiliana ha sofferto di questa decisione. Inoltre, pare che Juliana e Michael abbiano preso la decisione di adottare i due nipoti di Juliana e portarli negli Stati Uniti.

Infine, è di questi giorni la notizia che Juliana è ufficialmente diventata una modella. La ragazza era stata contattata da una rinomata agenzia con la quale ha deciso di firmare un contratto e, presto, sarà impegnata in alcuni servizi fotografici.