90 giorni per innamorarsi…e poi: Kalani e Asuelu oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie del programma ci sono Kalani Faagata e il samoano Asuelu Pulaa. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Kalani e Asuelu

Sono in molti a chiedersi come è finita tra Kalani e Asuelu di 90 giorni per innamorarsi. Come abbiamo avuto modo di veder nel corso della sesta stagione di 90 giorni per innamorarsi, i due si sono conosciuti nelle Samoa, dove Kalani si trovava in vacanza: la donna alloggiava nel resort dove lavorava Asuelu. I due si sono fin da sùbito dati da fare e la ragazza è rimasta incinta: dalla loro relazione, nel gennaio 2018, è nato Oliver.

A quel punto, Asuelu decide di lasciare le Samoa e trasferirsi in California dove nel dicembre 2018 ha sposato Kalani. La coppia ha avuto anche un secondo figlio, chiamato Kennedy, nato il 7 maggio 2019.

Kalani e Asuelu oggi

Cosa fanno Kalani e Asuelu oggi? Nonostante quanto di bello costruito dalla coppia, la loro relazione non è andata avanti nel migliore dei modi. Sono stati tanti i punti bassi toccati dai due, per lo più dovuti a contrasti sulla gestione finanziaria. Inoltre, non sono mai stati nascosti i pessimi rapporti tra la famiglia di Kalani e Asuelu.

Oggi i due sono ancora sposati ma, nonostante anche il tentativo di una consulenza matrimoniale, Kalani ha deciso di cacciare di casa Asuelu dandogli anche un biglietto di sola andata per le Samoa. La donna, inoltre, ha accusato il marito di aver violato più volte le regole anti-covid, continuando a uscire come niente fosse per incontrare i suoi amici.

Durante la quarantena la coppia non ha fatto altro che litigare e sono riemersi tutti i vecchi problemi che Kalani e Asuele erano riusciti apparentemente a superare. Nonostante tutto, però, oggi i due sembrano essere ancora insieme: recentemente Kalani ha postato sul suo profilo Instagram una foto con il marito e i due figli, accompagnata dal messaggio “Provando“.

Kalani e Asuelu in 90 giorni per innamorarsi… e poi

Domenica 15 novembre su Real Time prende il via la stagione 7 di 90 Day Fiancé: Happily Ever After? (in Italia 90 giorni per innamorarsi… e poi), con protagoniste 6 coppie tra cui proprio Kalani e Asuelu.