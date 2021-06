90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste dell’ottava stagione del programma, in Italia in onda da domenica 27 giugno, ci sono Jovi Dufren, cittadino statunitense, esattamente di Larose (Louisiana), di 29 anni e la 25enne ucraina Yara Zaya.

Come è finita tra Jovi e Yara

Jovi e Yara, così come molte altre coppie del programma, si sono conosciuti online. In particolare, i due si sono conosciuti su un’app dedicata agli incontri per viaggiare insieme: la coppia ha iniziato a viaggiare per il mondo insieme e Jovi ha anche visitato Yara in Ucraina più volte. In uno di questi viaggi, i due hanno avuto un rapporto e Yara è rimasta incinta ma, a causa di un aborto spontaneo, ha perso il bambino.

La coppia decide di andare a vivere insieme a Warehouse District e, nonostante i dubbi della famiglia di Jovi che credono che Yara sia interessata solo ai soldi e a ottenere la cittadinanza statunitense, i due continuano la loro vita insieme. Yara rimane nuovamente incinta e la coppia decide di sposarsi a Las Vegas nel febbraio 2020. Pochi mesi dopo nasce Mylah, la loro prima figlia.

Jovi e Yara oggi

Ma come è finita tra Jovi e Yara? Sono ancora sposati oggi? Le nozze e l’arrivo di Mylah ha avvicinato ancora di più la coppia che ha vissuto giorni felici. Tuttavia, i due hanno attraversato una profonda crisi quando Yara ha visto un video di Jovi che, durante il suo addio al celibato, si appartava in una stanza con una ballerina.

Nonostante ciò, la coppia oggi è ancora insieme e, a quanto possiamo vedere dall’attività social dei due, abbastanza felice. Recentemente, infatti, Jovi ha organizzato una grande festa a sorpresa in un ristorante per il 27° compleanno di Yara e ha pubblicato le foto dell’evento su Instagram.