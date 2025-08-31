Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un noto reality statunitense, trasmesso in Italia su Real Time, che racconta le storie di coppie composte da cittadini americani e partner stranieri, esplorando se 90 giorni siano abbastanza per decidere di sposarsi. L’undicesima stagione sarà proposta in prima serata su Real Time a partire da domenica 31 agosto 2025. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Jessica Parsons e Juan Londoño.

Jessica & Juan oggi stanno insieme?

Jessica Parsons e Juan Londoño risultano ancora fidanzati nel 2025, ma la loro relazione rimane complessa e piena di tensioni. La loro storia è iniziata online, con Jessica, estetista americana, che ha contattato Juan, un ex marinaio colombiano, dopo averlo visto in un video virale. Durante Prima dei 90 giorni, Jessica ha visitato Juan in Colombia, ma la loro relazione è stata segnata da problemi di fiducia, in particolare a causa delle interazioni di Juan con altre donne e della gelosia di Jessica. La situazione si è complicata ulteriormente quando Jessica ha scoperto di essere incinta durante le riprese, un fatto che ha aggiunto pressione alla loro dinamica.

Nel 2025, dopo il matrimonio e il trasferimento di Juan negli Stati Uniti con un visto K-1, i due vivono insieme in Wyoming. Tuttavia, il Tell All di marzo 2025 ha rivelato difficoltà significative: Jessica è stata accusata di avere una mania del controllo, insistendo affinché Juan abbandonasse il suo lavoro in mare, che offriva buoni guadagni, per restare a casa come “babysitter”. Juan, dal canto suo, sembra lottare con il trauma della perdita del padre a otto anni e con l’adattamento alla vita in una piccola città americana, sentendosi “intrappolato” e mostrando segni di insoddisfazione.

Commenti su Reddit evidenziano che Jessica tende a ignorare i sentimenti di Juan, mentre l’amica di Jessica, Megan, ha avuto reazioni emotive esagerate, portando a speculazioni su una possibile gelosia o coinvolgimento emotivo eccessivo. Nonostante ciò, post sui social media, come quello di @juanitagroisman su X, suggeriscono che la coppia sia ancora insieme e che abbiano avuto un figlio. Non ci sono conferme definitive di una rottura, ma i fan dubitano della sostenibilità a lungo termine della loro relazione a causa delle continue tensioni e delle differenze nello stile di vita. La loro storia rimane un argomento caldo tra i follower, con molti che si chiedono se il loro matrimonio resisterà alle sfide culturali e personali.

