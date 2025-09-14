Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un noto reality statunitense, trasmesso in Italia su Real Time, che racconta le storie di coppie composte da cittadini americani e partner stranieri, esplorando se 90 giorni siano abbastanza per decidere di sposarsi. L’undicesima stagione sarà proposta in prima serata su Real Time a partire da domenica 31 agosto 2025. Tra le coppie protagoniste c’è anche quella formata da Greg Chillak e Joan Kruchov.

Gregory e Joan oggi stanno insieme?

Greg è un panettiere di 35 anni di Islip Terrace, New York, mentre Joan è una direttrice di 26 anni di un’organizzazione non profit e non governativa (ONG) di Kampala, Uganda. Formano una delle coppie protagoniste della stagione 11 di 90 Day Fiancé, il reality show di TLC che segue relazioni internazionali con il limite dei 90 giorni per il matrimonio imposto dal visto K-1.

La loro storia d’amore inizia in modo inaspettato: Greg, un single che vive ancora con sua madre Lucille e lavora saltuariamente come panettiere (e occasionalmente come idraulico), decide di fare un viaggio in Uganda per una vacanza. Lì incontra Joan, una donna indipendente e di successo, che dirige un’ONG dedicata a progetti sociali. Tra i due scatta la scintilla immediata: Greg rimane affascinato dalla forza e dalla dedizione di Joan, mentre lei apprezza la gentilezza e l’umorismo rilassato di lui.

Dopo solo pochi mesi di frequentazione a distanza, con viaggi reciproci e chiamate quotidiane, Greg fa la proposta di matrimonio nel 2023, e Joan accetta.Tuttavia, la realtà si complica quando Joan arriva negli Stati Uniti con il visto K-1, che le concede solo 90 giorni per sposarsi o dover tornare in Uganda. Al suo arrivo, Joan scopre che la vita con Greg non è esattamente come se l’aspettava: lui vive ancora a casa della madre, non ha un lavoro stabile (ha persino rifiutato un’offerta statale per dedicarsi al suo “sogno” di supportare Joan), e trascorre molto tempo giocando ai videogiochi.

La convivenza con Lucille, una madre protettiva che gestisce gran parte delle faccende domestiche, crea tensioni immediate. Joan, abituata a una vita autonoma e di successo in Uganda, si sente frustrata e delusa: deve adattarsi a una routine domestica instabile, senza privacy e con Greg che sembra immaturo e dipendente dalla famiglia.

La situazione peggiora quando emergono differenze culturali: in Uganda, le tradizioni prevedono una dote per il matrimonio, e Joan insiste perché Greg la onori per rispetto alla sua famiglia. Inoltre, Joan dà un ultimatum a Greg: deve trovare un lavoro stabile e dimostrare responsabilità, altrimenti tornerà a casa. Questo momento critico mette a dura prova la coppia, con litigi accesi e dubbi sul futuro. I fan del programma notano “bandiere rosse” come la dipendenza di Greg dalla madre e la sua mancanza di ambizione, mentre Joan appare determinata ma a volte severa.

Nonostante le difficoltà, Greg compie un “cambio di 180 gradi”: trova un impiego, organizza una festa pre-matrimoniale e dimostra impegno nel rispettare le tradizioni di Joan. Dopo quattro anni di relazione e due di attesa per il visto, la coppia si sposa in un’intima cerimonia circondata da amici e familiari, inclusa Lucille. Le foto del matrimonio, condivise da TLC, catturano momenti teneri come voti sinceri e balli lenti, celebrando il loro percorso.

Ad oggi, Greg e Joan sono ancora insieme e felici. Vivono negli Stati Uniti, dove Joan ha adattato la sua vita (smentendo voci su una possibile gravidanza), e condividono momenti quotidiani come coccole a letto, compleanni romantici e viaggi improvvisati. Greg esprime gioia per la loro “fiaba quotidiana”, mentre Joan sottolinea come stiano costruendo una vita solida. I fan su Reddit li definiscono “uno dei pochi amori veri” del programma, lodando la calma e la razionalità di Joan di fronte alle avversità.

