90 giorni per innamorarsi: Colt e Larissa oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie del programma ci sono Colt e la brasiliana Larissa. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Colt e Larissa

Sono in molti a chiedersi come è finita tra Colt e Larissa di 90 giorni per innamorarsi. Come ci si poteva immaginare anche seguendo la loro storia durante il programma, il rapporto non è durato molto e, tra alti e tanti bassi, la loro storia d’amore è finita tutt’altro che bene.

Larissa Dos Santos Lima e Colt Johnson è sicuramente la coppia del programma che ha fatto più discutere i telespettatori. I due si sono sposati nel gennaio del 2018 ma il matrimonio è durato appena sette mesi! A quanto pare, è stato Colt a chiedere la separazione a causa di alcuni sospetti di tradimento. Inoltre, tra i due ci sono state anche violente liti, testimoniate da alcune foto e video pubblicate sui social network nelle quali i due mostravano le ferite riportate durante le discussioni.

Il divorzio è diventato ufficiale nel mese di gennaio 2019: la storia di Larissa e Colt è definitivamente terminata da quel momento.

Colt e Larissa oggi

Cosa fanno Colt e Larissa oggi? Tutto quello che sappiano del giovane ingegnere informatico Colt Johnson è che vive ancora a Las Vegas e sembrerebbe essere single. È andata ben diversamente per Larissa che, tra i due, è sicuramente quella che ha ottenuto più visibilità in seguito alla partecipazione al programma 90 giorni per innamorarsi.

La brasiliana, infatti, vanta oltre 300mila follower su Instagram. È proprio sul celebre social network fotografico che scopriamo che Larissa ha un nuovo fidanzato il cui nome è Brian Hanvey. Secondo le informazioni raccolte in rete, Larissa vive ancora a Las Vegas, mentre non abbiamo ancora capito cosa faccia per guadagnarsi da vivere. Sulla sua pagina Instagram, oltre ad alcuni post sponsorizzati per dare visibilità a prodotti, è disponibile un link nel quale è necessario pagare 60 dollari per ricevere un suo video.

Colt e Larissa in 90 giorni per innamorarsi… e poi

Domenica 15 novembre su Real Time prende il via la stagione 7 di 90 Day Fiancé: Happily Ever After? (in Italia 90 giorni per innamorarsi… e poi), con protagoniste 6 coppie tra cui proprio Colt e Larissa. I due però saranno impegnati separatamente, ovvero con nuovi compagni.