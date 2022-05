Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste ci sono Steven Johnston, proveniente da Salt Lake City, e la studentessa russa (precisamente di Mosca) Alina (qui la sua fotogallery). Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Steven e Alina

Se ti stai chiedendo come è finita tra Steven e Alina, abbiamo visto che nel corso della terza stagione del programma che tra i due giovani c’era un grande affiatamento. Dopo essersi conosciuti online, precisamente tramite un’app per imparare le lingue (Steven stava imparando il russo e Alina l’inglese), i due hanno deciso di incontrarsi di persona portando con sé le relative madri.

Infatti, Alina era inizialmente timorosa di incontrare Steven a causa delle sue convinzioni religione: il ragazzo è mormone e in Russia sono considerati quasi come una setta. Nonostante ciò, l’incontro è andato più che bene e i due hanno iniziato a frequentarsi, decidendo poi di sposarsi. Purtroppo, però, la pandemia ha compilato i loro piani e, poiché la Russia ha chiuso in confini, i due non si sono potuti vedere per molti mesi.

In questo periodo, Alina scopre che Steven ha mantenuto alcuni segreti e inizia a sospettare anche di una possibile infedeltà. Nonostante ciò, i due decidono di sposarsi in Turchia.

Steven e Alina oggi

Come scritto sopra, Steven e Alina si sono sposati durante la terza stagione di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti. Ma i due stanno ancora insieme oggi? La risposta è sì, stanno ancora insieme e sono sposati.

La coppia, infatti, condivide spesso foto insieme su Instagram e anche recentemente Steven ha usato questo social per celebrare il compleanno della moglie.