Domenica 1 gennaio 2023 parte la nona stagione di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Emily e Kobe. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Emily e Kobe

Emily Bieberly è una californiana classe 1991 di Los Angeles, mentre Kobe Blaise è nativo del Camerun. Il luogo in cui si sono incontrati è davvero anomalo: una discoteca di Xi’an, in Cina. Quella che sembrava l’avventura di una notte si è però trasformata in una cosa più seria, in particolare quando lei ha scoperto di essere incinta. Kobe non riesce ad ottenere il visto per veder nascere il piccolo Koban, ma si rifarà.

Emily e Kobe oggi

Quando finalmente Kobe riesce a trasferirsi negli Usa deve affrontare l’ostilità della famiglia di lei e i soliti problemi di adattamento. Tuttavia la coppia supererà tutto al punto da dare luce a un secondo figlio, Scarlett, nata nel 2021.