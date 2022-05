Dopo il grande successo d’ascolti ottenuto da 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia è andato in onda su Real Time, arriva una nuova stagione del programma che, però, propone l’esperimento al contrario. 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, infatti, racconta la storia di un alcuni cittadini statunitensi che hanno lasciato il proprio paese per inseguire l’amore. Tra le coppie protagoniste ci sono Ellie Rose, proveniente da Seattle, e il colombiano Victor Mclean. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Ellie e Victor

Durante la terza stagione di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti, abbiamo dato il benvenuto alla nuova coppia formata da Ellie e Victor. La donna ha circa 40 anni ed è la proprietaria di una pizzeria a Seattle, mentre l’uomo è un musicista sulla trentina che lavora anche come barista.

I due si sono conosciuti in Colombia, dove Ellie si trovava per un viaggio in solitaria. Hanno iniziato a frequentarsi e hanno stretto un forte legame sin da sùbito, al punto che, quando per Ellie è arrivato il momento di tornare negli Stati Uniti, Victor le ha chiesto di restare. Nonostante ciò, la donna è tornata a Seattle ma la coppia ha deciso di restare in contatto e iniziare una relazione a distanza che è durata ben due anni.

A quel punto, Ellie ha deciso di tornare in Colombia per stare insieme a Victor. La coppia ha vissuto molti bassi e pochi alti, compresa l’infedeltà di Victor e un urugana che ha distrutto l’isola dove i due si trovavano.

Ellie e Victor oggi

Ellie e Victor oggi stanno ancora insieme? Da quanto si apprende dai social dei due, stanno ancora insieme e sembra che si siano sposati negli Stati Uniti.