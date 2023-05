Domenica 1 gennaio 2023 parte la nona stagione di 90 giorni per innamorarsi, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Bilal e Shaeeda. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Bilal e Shaeeda

Bilal Hazziez è un agente immobiliare di Kansas City, Missouri, mentre Shaeeda Sween è un’istruttrice di yoga di Trinidad e Tobago. Lui è ricchissimo ma nasconde la cosa per non correre il rischio di incontrare una cacciatrice di dote. La loro storia proseguirà nello spin off 90 giorni per innamorarsi… e poi, per la settima stagione al via domenica 21 maggio 2023.

Bilal e Shaeeda oggi

Bilal e Shaeeda finiranno per sposarsi con due clausole prematrimoniali e la serie si conclude con lei che prova a fare un figlio prima di compiere i quarant’anni. L’idea poi è che lei lo affianchi nel suo lavoro.