90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste dell’ottava stagione del programma, in Italia in onda da domenica 27 giugno, ci sono Brandon Gibbs, cittadino statunitense, esattamente di Dinwiddie (Virginia), di 27 anni e la 26enne ucraina Julia Trubkina.

Come è finita tra Brandon e Julia

Brandon e Julia si sono conosciuti online e, dopo aver mandato avanti la loro relazione a distanza, hanno deciso di incontrarsi in Islanda dove Brandon ha chiesto la mano alla ragazza: Julia ha accettato la proposta e si è trasferita in Virginia, andando a vivere nella fattoria della famiglia di Brandon.

Nonostante molti ostacoli, in particolare il fatto di dover dormire in stanze separata e lo stile di vita alla quale Julia non sembrava riuscire ad adattarsi, e molti litigi, la relazione tra i due è andata avanti fino a quando la coppia ha deciso di sposarsi nell’aprile del 2020.

Brandon e Julia oggi

Ma come è finita tra Brandon e Julia? Sono ancora sposati oggi? Dopo il matrimonio i problemi di Julia con la famiglia di Brandon e in particolare legati allo stile di vita nella fattoria sono proseguiti e la ragazza ha manifestato più volte il suo desiderio di trasferirsi.

Durante un viaggio a Las Vegas, i due hanno deciso di andare a vivere a Richmond per un periodi di tempo, anche se poi la promessa di Brandon è rimasta tale. Nei mesi successivi è emerso anche il lato geloso di Julia verso una vecchia compagna di liceo di Brandon e la relazione tra i due sembrava sul punto di terminare.

Nonostante ciò, a giugno 2021, la coppia è ancora insieme e sembra vivere giorni felici, almeno da quanto emerge dai profili Instagram dei due. Infatti, Brandon ha portato Julia ad assistere alla sua prima partita di baseball e sono tantissimi i video e gli scatti recenti in cui i due sono insieme.