90 giorni per innamorarsi: Avery e Omar oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie del programma ci sono Avery, una ragazza diciottenne statunitense convertita all’Islam, e Omar, un ragazzo siriano di 24 anni.

Come è finita tra Avery e Omar

Nel corso della terza stagione di 90 giorni per innamorarsi, abbiamo assistito all’incontro tra Avery e Omar. Dopo che i due si sono conosciuti online su un sito d’incontri per musulmani, si sono innamorati e hanno deciso di incontrarsi in Libano. Durante le puntate del programma, Avery ha dovuto affrontare numerose problematiche, compreso lo scetticismo della madre nei confronti di Omar e delle discussioni con il fidanzato relative a una possibile vita in Siria.

Avery e Omar oggi

Se ti stai chiedendo che cosa fanno Aver e Omar oggi, sarai contento di sapere che i due sono sposati. Nonostante ciò, non vivono ancora insieme anche se è stanno programmando il loro futuro, con la possibilità di trasferirsi a vivere insieme a Dubai. Intanto, pare che i due hanno deciso di incontrarsi nuovamente in Libano.