90 giorni per innamorarsi: Anna e Mursel oggi

90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste della nuova stagione del programma, in Italia in onda da domenica 12 aprile, ci sono Anna Campisi, 38enne del Nebraska, e il turco Mursel Mistanoglu di 38 anni.

Come è finita tra Anna e Mursel

Anna e Mursel si sono conosciuti sui social network ed tra loro è sùbito scoppiato l’amore. I due si sono visti per la prima volta in Turchia, dopodiché è stato Mursel a raggiungere Anna negli Stati Uniti e conoscere la famiglia di quest’ultima. Durante le varie puntate del programma, la coppia ha vissuto più bassi che alti e, addirittura, Mursel ha lasciato il paese dopo che Anna ha raccontato alla sua famiglia che l’uomo aveva già avuto tre figlio fuori dal matrimonio.

Nonostante tutto, Mursel è riuscito a tornare negli Stati Uniti entro i 90 giorni ed ha sposato Anna. Ma come è andato a finire tra loro? Stanno ancora insieme o i continui contrasti tra Mursel e la famiglia di Anna hanno avuto la meglio?

Anna e Mursel oggi

A differenza di quanti in molti potessero immaginare, la storia d’amore tra Anna e Muserl è proseguita anche a telecamere spente. I due sono ancora sposati e, addirittura, hanno comprato una casa insieme. Inoltre, Anna ha aperto un canale YouTube chiamato BeesLove & Boys nel quale parla costantemente del suo amore per l’apicoltura e nel quale mostra attimi della sua vita con Mursel. Un modo per continuare ad aggiornare tutti i loro fan.

Inoltre, Anna ha ammesso di non escludere un futuro in Turchia. Alla precisa domanda di un fan, ha risposto che ha in programma di andare in vacanza in Turchia prossimamente e che sta valutando anche l’ipotesi di un trasferimento definitivo, quando i suoi figli saranno più grandi.