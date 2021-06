90 giorni per innamorarsi è un reality americano (in Italia va in onda la domenica sera su Real Time) nel quale i protagonisti sono delle coppie formate da cittadini americani e stranieri. L’obiettivo del programma è seguire le vicende di ciascuna coppia e scoprire se per i “fidanzati” sono sufficienti 90 giorni per sposarsi, prima che il visto del partner straniero scadi e sia costretto a lasciare il paese. Tra le coppie protagoniste dell’ottava stagione del programma, in Italia in onda da domenica 27 giugno, ci sono Andrew Kenton, cittadino statunitense, esattamente di Roseville (California), di 32 anni e la 28enne francese Amira Lollysa.

Come è finita tra Andrew e Amira

Andrew e Amira si sono conosciuti su un sito d’incontri online e hanno iniziato una relazione a distanza, prima di decidere di incontrarsi dal vivo a Las Vegas. Durante questo incontro, i due hanno deciso di andare a vivere insieme e Amira ha avviato le pratiche per ottenere il visto per restare negli Stati Uniti, documento che le è stato concesso nel marzo del 2020.

Purtroppo, però, il coronavirus ha bloccato tutti i viaggi dall’Europa agli Stati Uniti, così i due hanno deciso di incontrarsi in Messico ma il loro tentativo è fallito miseramente quando Amira è stata costretta a tornare in Francia. La coppia non si è persa di coraggio e ha trovato un altro modo di vedersi, con Amira che partendo dalla Serbia avrebbe potuto poi raggiungere Andrew negli Stati Uniti.

Il giorno prima della partenza, però, i due hanno avuto un litigio in videochiamata a causa di una discussione incentrata sulla possibilità di avere dei figli. Una volta raggiunta la Serbia, Amira si è travata davanti a una scelta: continuare per gli Stati Uniti o tornare in Francia, optando per la seconda opzione che ha portato alla definitiva rottura tra i due.

Andrew e Amira oggi

La relazione tra Andrew e Amira è terminata ancora prima di iniziare. Nei mesi successivi alla rottura, i litigi tra l’ormai ex coppia è continuata sui social con Andrew che ha pubblicato diversi post sulle conversazioni avute con Amira.

Recentemente Andrew ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono in una splendida location (a quanto riportato dai media dovrebbe essere il Brasile) nella quale si è recato con una ragazza: che sia proprio Amira? Difficile dirlo, almeno per il momento.