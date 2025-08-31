Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

90 giorni per innamorarsi è un noto reality statunitense, trasmesso in Italia su Real Time, che racconta le storie di coppie composte da cittadini americani e partner stranieri, esplorando se 90 giorni siano abbastanza per decidere di sposarsi. L’undicesima stagione sarà proposta in prima serata su Real Time a partire da domenica 31 agosto 2025. Tra le coppie (in questo caso in un meenage a trois) protagoniste c’è anche quella formata da Amani Jlassi, Matt e Any Aguirre.

Amani, Matt e Any oggi stanno insieme?

Amani Jlassi, Matt e Any Aguirre, il primo trio poliamoroso di 90 giorni per innamorarsi, hanno avuto un percorso turbolento, ma nel 2025 risultano ancora insieme, nonostante le difficoltà. La loro storia, iniziata con un incontro in un club in Messico, si è complicata a causa di segreti e tensioni.

Durante la stagione, è emerso che Any, il cui vero nome è Brenda Anahi, non aveva rivelato la sua vera identità e risultava ancora legalmente sposata a un altro uomo, creando dubbi sulla sua trasparenza. Inoltre, Any ha scelto di sposare Matt per ottenere il visto K-1, decisione che ha ferito Amani, causando un forte squilibrio nel loro rapporto a tre. Questo ha portato a gelosie, in particolare da parte di Amani, che si è sentita esclusa, soprattutto dopo aver scoperto che Matt e Any avevano avuto momenti intimi senza di lei.

Nonostante ciò, aggiornamenti recenti indicano che il trio è ancora unito. A febbraio 2025, Amani ha condiviso su Instagram un video di un San Valentino passato insieme, e i tre si seguono ancora sui social, suggerendo che continuano a frequentarsi. Tuttavia, Any sembra mantenere un profilo basso, e un suo recente Instagram Story con un commento criptico (“non tornare dove sei stato consapevolmente ferito”) ha fatto speculare su possibili tensioni residue.

Non è chiaro se Any si sia trasferita a San Diego, ma la vicinanza tra Tijuana e San Diego (meno di 30 minuti) rende il loro rapporto gestibile senza un visto immediato. I fan notano che Amani e Matt, sposati da 10 anni e con due figlie, sembrano voler mantenere il loro matrimonio, mentre il futuro del trio rimane incerto, con possibilità che continuino a frequentarsi senza convivere stabilmente.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram