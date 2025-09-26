Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 26 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film 65 Fuga dalla Terra. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

65 Fuga dalla Terra – Trama

Il film “65 – Fuga dalla Terra” (titolo originale: “65”) è un thriller fantascientifico ambientato in un futuro distopico. La storia segue il pilota spaziale Mills, interpretato da Adam Driver, che accetta una missione pericolosa su un pianeta lontano per raccogliere fondi e curare la figlia affetta da una grave malattia. Durante il viaggio, la sua nave si schianta su un mondo apparentemente desolato, che si rivela essere la Terra preistorica, esattamente 65 milioni di anni fa, nel periodo Cretaceo.

Mills è uno dei pochi sopravvissuti e scopre una giovane passeggera di nome Koa, una bambina che ha perso i genitori nello schianto e con cui fatica a comunicare a causa di barriere linguistiche e di un traduttore difettoso. Insieme, devono affrontare dinosauri feroci, paesaggi ostili e le rovine della nave per raggiungere una navetta di salvataggio su una montagna vicina, mentre attendono un segnale di soccorso. Diretto e scritto da Scott Beck e Bryan Woods, il film dura circa 93 minuti e è stato distribuito nelle sale nel 2023

65 Fuga dalla Terra – Cast

Il cast principale è guidato da Adam Driver nel ruolo del protagonista Mills, un astronauta tormentato e determinato. Ariana Greenblatt interpreta Koa, la bambina coraggiosa che diventa la compagna di avventura di Mills, portando un tocco di vulnerabilità e speranza alla storia. Tra gli altri attori nel cast ci sono Chloe Coleman, che appare in un ruolo di supporto legato al passato di Mills, Nika King in un’interpretazione secondaria ma incisiva, e Brian Dare. Il film non presenta un ensemble numeroso, focalizzandosi principalmente sul duo Driver-Greenblatt per creare tensione e intimità nei momenti di sopravvivenza.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram