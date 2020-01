4 Ristoranti in chiaro su Tv8: puntate, orari e streaming

4 Ristoranti è un programma tv della categoria reality giunto alla quinta stagione che prende il via oggi 17 gennaio in chiaro su Tv8 dopo essere andato in onda solo per gli abbonati lo scorso autunno su Sky Uno. Si tratta di un format condotto da Alessandro Borghese. La prima puntata vedrà protagonista Hong Kong. Successivamente Borghese si sposterà nel Gargano, in Franciacorta, nel Parco regionale Riviera di Ulisse, Palermo, Isola d’Elba e Firenze.

Il sistema di voto ormai è un classico collaudato. Ogni albergatore viene valutato dagli altri concorrenti, che esprimeranno un giudizio (da 1 a 10), su location, camera, servizi e prezzo. A questi voti andrà poi aggiunto quello decisivo del conduttore che avrà a disposizione un bonus di cinque punti.

4 Ristoranti Puntate, orari e canale

4 Ristoranti va in onda prima su SkyUno (canale 301 del digitale terrestre per abbonati) e poi in chiaro su Tv8 ogni venerdì in prima serata. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Sky on Demand a questo link. Naturalmente è un servizio solo per abbonati, così come lo streaming che funziona tramite il servizio SkyGo.

Da domenica 6 gennaio la stagione viene trasmessa in chiaro su Tv8 con orario dalle 21,30 alle 22,35

4 Ristoranti – Conduttore

Il programma sarà presentato da Alessandro Borghese, notissimo esperto di cucina e habituè di tutti i programmi culinari dei quali è stato una sorta di pioniere. Nato a San Francisco, il presentatore-chef è figlio di Luigi Borghese e dell’attrice Barbara Bouchet.