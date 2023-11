3 Days to Kill, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 27 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film 3 Days to Kill un thriller con Kevin Costner. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

3 Days to Kill – Trama

Ethan Renner (Kevin Costner) è un agente della CIA specializzato in operazioni segrete e infiltrazioni. A causa di un glioblastoma, gli è stato diagnosticato un cancro terminale, con soli pochi mesi di vita rimasti. Deciso a ricongiungersi con la sua famiglia, Ethan decide di ritirarsi dal lavoro. Tuttavia, viene convinto dal suo capo, Vivi Delay (Amber Heard), ad accettare una missione finale: eliminare un trafficante d’armi russo, il Lupo (Richard Sammel).

Ethan scopre che il Lupo sta collaborando con un sindacato del crimine per sviluppare un nuovo tipo di arma biologica. Ethan deve quindi eliminare il Lupo e prevenire la diffusione dell’arma biologica, prima che sia troppo tardi.

Critica

Il film ha ricevuto recensioni miste dalla critica. Alcuni critici hanno apprezzato l’azione e l’umorismo del film, mentre altri hanno criticato la trama e la mancanza di sviluppo dei personaggi. Il film ha incassato circa 157 milioni di dollari in tutto il mondo.

3 Days to Kill – Cast

Il cast principale include:

Kevin Costner: Ethan Renner

Amber Heard: Vivi Delay

Hailee Steinfeld: Zooey Renner

Connie Nielsen: Christine Renner

Tómas Lemarquis: L’Albino

Richard Sammel: Il Lupo

Marc Andréoni: Mitat Yilmaz

Bruno Ricci: Boris

Jonas Bloquet: Mourad

Eriq Ebouaney: Omar

Joakhim Sigue: Samir

Alison Valence: Sarah

Big John: Big John

Michaël Vander-Meiren: The Doctor