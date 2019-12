200 anni de L’Infinito, di chi sono le voci? (Video)

In occasione dei 200 anni de L’Infinito di Giacomo Leopardi, composta nel 1819, la Rai manda in onda dal 19 al 31 dicembre 2019 un video in cui si sentono 22 voci della musica d’autore italiana recitare i versi della celebre poesia. Un modo per rendere omaggio al poeta ed alla sua opera voluto dalla Rai e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ma di chi sono le ventidue voci che si sentono nel video? Il progetto vuole che i nomi degli artisti che hanno prestato gratuitamente la loro voce restino avvolti nel mistero: nessun comunicato stampa per annunciarli, per non spostare l’attenzione su di loro e rendere ancora di più il fascino de L’Infinito.

Nonostante questo, numerose voci sono più che riconoscibili: a partire da Mina, che si sente sia durante il video che alla fine, ma anche Laura Pausini (che invece è tra le prime voci che si sente), Luciano Ligabue, Gianna Nannini, Claudio Baglioni, Paolo Conte, Adriano Celentano, Zucchero, Renato Zero e Francesco Guccini.