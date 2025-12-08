1917, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film 1917. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
1917 – Trama
Prima guerra mondiale, 6 aprile 1917, fronte occidentale in Francia. Due giovani caporali britannici, William Schofield (George MacKay) e Tom Blake (Dean-Charles Chapman), ricevono un ordine apparentemente impossibile: attraversare in poche ore le linee nemiche tedesche appena ritirate per consegnare a mano un messaggio urgente al 2º battaglione del Devonshire Regiment.
Se non arriveranno in tempo, 1.600 soldati (tra cui il fratello maggiore di Blake) cadranno in una trappola tedesca e verranno massacrati. Il film è girato in piano-sequenza apparente (in realtà due lunghissimi piani-sequenza cuciti insieme), dando l’impressione di essere un unico, incessante shot lungo quasi due ore.
1917 – Cast
George MacKay → Caporale William Schofield
Dean-Charles Chapman → Caporale Thomas Blake
Mark Strong → Capitano Smith
Andrew Scott → Tenente Leslie
Richard Madden → Tenente Joseph Blake (fratello di Tom)
Colin Firth → Generale Erinmore
Benedict Cumberbatch → Colonnello Mackenzie
Claire Duburcq → La giovane francese con neonata