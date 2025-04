Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 22 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film 18 regali. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

18 regali – Trama

18 Regali è un film italiano del 2020 diretto da Francesco Amato, ispirato alla vera storia di Elisa Girotto.

Nel 2001, Elisa, una donna di 40 anni, scopre di avere un tumore al seno in stadio avanzato mentre è incinta della figlia Anna. Consapevole che non sopravvivrà alla nascita della bambina, Elisa decide di lasciare alla figlia 18 regali, uno per ogni compleanno fino alla maggiore età, per farle sentire la sua presenza. I regali, che spaziano da giocattoli a libri fino a un mappamondo con i luoghi che Elisa avrebbe voluto visitare con Anna, vengono consegnati ogni anno dal padre Alessio.

Crescendo, Anna (Benedetta Porcaroli) avverte il peso dell’assenza materna e si ribella, rifiutando di festeggiare il suo diciottesimo compleanno. In preda alla rabbia, scappa di casa e viene investita da un’auto. Al risveglio, si ritrova magicamente nel 2001, faccia a faccia con la madre Elisa (Vittoria Puccini), incinta di lei. Questo incontro, sospeso tra realtà e dimensione fantastica, permette ad Anna di conoscere la madre, confrontarsi con lei e sanare il vuoto lasciato dalla sua perdita. Tornata al presente, Anna legge la lettera finale della madre e festeggia il suo diciottesimo compleanno, riconciliandosi con il padre e accettando l’amore che Elisa le ha lasciato.

18 regali – Cast

Vittoria Puccini: Elisa Girotto, la madre che, nonostante la malattia, organizza i regali per la figlia.

Benedetta Porcaroli: Anna, la figlia adolescente che affronta il dolore della perdita materna.

Edoardo Leo: Alessio, il marito di Elisa e padre di Anna, che consegna i regali ogni anno.

Sara Lazzaro: Carla, un’amica di famiglia.

Marco Messeri: Nonno di Anna.

Betti Pedrazzi: Nonna di Anna.

Alessandro Giallocosta: Walter.

